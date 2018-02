Sale la scalinata del "Manzoni" in auto: individuato l'automobilista

Sarebbe un fornitore esterno, stando a quanto appreso abbastanza anziano, dell'Azienda ospedaliera che gestisce l'ospedale "Manzoni" di Lecco l'uomo che venerdì mattina ha percorso la scalinata esterna dell'ospedale di via dell'Eremo a bordo della sua autovettura. Una casualità e non un atto voluto, visto che l'uomo si sarebbe perso nel tentativo di trovare la via per uscire dal nosocomio.

Cosa rischia l'automobilista

Rischia davvero un brutto guaio l'automobilista che nei giorni scorsi è salito lungo la scalinata che conduce all'ospedale Manzoni con la propria vettura. Il video che ritrae il conducente nel bel mezzo della sua bravata, diventato virale su Facebook, ripreso in primis dalla nostra testata e successivamente da tutte le altre, è stato naturalmente osservato con attenzione dagli agenti del Comando di Polizia locale di Lecco.

Le indagini sono così scattate, con l'obiettivo di risalire al proprietario della vettura. Difficile identificare la targa dal video (girato dalla finestra di un edificio di fronte al Manzoni), potrebbero essere decisive le immagini del circuito di sorveglianza esterno all'ospedale.

Cosa rischia lo spericolato automobilista? Di certo una multa salata, e con ogni probabilità il ritiro della patente per guida pericolosa.