Statale 36: entro una settimana saranno attivi i nuovi autovelox

E' servito qualche mese in più rispetto al termine di fine 2017 originariamente previsto, ma sono prossimi all'attivazione gli autovelox posizionati sulla Strada Statale 36 nel mese di maggio del medesimo anno. Sarà un'attivazione che avverrà nel giro di una settimana e sarà particolare: i quattro dispositivi fissi funzioneranno infatti a rotazione, uno alla volta. Gli autovelox sono fissati ai chilometri 89 (svincolo zona industrale di Colico) e 67 (area di servizio di Mandello), sia in direzione nord (Colico), che in direzione sud (Lecco).

Entro qualche giorno, quindi, tutti gli automobilisti dovranno innalzare il loro livello di allerta, consci che non potranno sgarrare e andare troppo oltre il limite di 90 km/h imposto tra mille polemiche; il limite reale verrà fissato a 100 km/h. La Polizia Stradale comunicherà con anticipo l'esatto giorno in cui gi apparecchi verranno definitivamente attivati.