Tragedia di Balisio, il giovanissimo ricoverato in terapia intensiva

E' in lotta tra la vita e la morte il giovanissimo di soli 12 anni rimasto gravemente ferito in seguito allo scontro tra la moto su cui viaggiavano e una Skoda che, alle 15.30 di giovedì 22 ottobre, è costato la vita allo zio Gabriele Orlandi Arrigoni. Il ragazzino, residente a Pasturo, è stato immediatamente soccorso dai volontari della Croce Rossa di Ballabio, arrivati in loco poco prima di pompieri, carabinieri, vigili del fuoco e Croce Rossa di Lecco, ed è stato poi trasportato con l'elisoccorso comasco all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ricoverato in terapia intensiva

Il 12enne si trova nel reparto di terapia intensiva presso il nosocomio bergamasco, costantemente monitorato da medici e infermieri, a causa dei politraumi causatigli dalla violenta caduta.