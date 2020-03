Coronavirus, primo caso a Ballabio: positivo un ragazzo di 20 anni

Il Coronavirus è arrivato anche a Ballabio. Ne dà notizia ai concittadini il sindaco. «Purtroppo - informa Alessandra Consonni - Ballabio è entrata nell'ormai lungo elenco delle località lecchesi dove, nel volgere di pochi giorni, si sono registrati una quarantina di contagi. Questa mattina , infatti, ho avuto informazione dall'Ats che una persona di 20 anni, residente in paese, risulta positiva al Covid -19. E sempre questa mattina ho avuto anche notizia, confermata da fonte sanitaria, di un anziano ricoverato a Lecco contagiato dal Coronavirus. Ai concittadini la vicinanza dell'Amministrazione comunale».

Il sindaco, che rimane in costante contatto con le altre autorità sanitarie, ha confermato l'immediata attivazione di tutti i protocolli necessari riguardanti i controlli che il caso richiede, nonchè la procedura per la prevenzione della diffusione del virus. Tale procedura ha coinvolto fin da subito i familiari e i contatti stretti. Intanto il Comune, di concerto con la Prefettura, è in azione per fronteggiare l'emergenza che ha raggiunto anche il proprio territorio.

«Ho subito attivato - spiega Alessandra Consonni - l'Unità di Crisi Locale/Centro Operativo Comunale, presieduta dal sindaco e composta dall'assessore all'Urbanistica, Anna Consonni, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, Luca Ronzani, dalla responsabile del Servizio di Polizia Locale, Emma Fiocca, e dal coordinatore della Protezione civile comunale Giuseppe Ruberto, allo scopo di pianificare tutti gli interventi che la situazione rende necessari».