Ballabio: il Gruppo Comunale della Protezione Civile verrà intestato a Pino Pedrazzoli

Il Gruppo comunale della Protezione civile di Ballabio è stato intitolato a Giuseppe "Pino" Pedrazzoli, scomparso tragicamente lo scorso 3 agosto 2017. La decisione, accolta con sentita partecipazione dai volontari, è stata ufficializzata durante la riunione del gruppo del 14 febbraio scorso, alla presenza del sindaco Alessandra Consonni e del coordinatore Danilo Fezzi. Al termine dei necessari adempimenti burocratici, il Comune fornirà al gruppo la targa con la nuova denominazione che verrà apposta sulla sede, nel corso della cerimonia per l'intitolazione.



Pino Pedrazzoli, strappato alla comunità e all'amata famiglia dal tragico evento avvenuto la scorsa estate, è stato volontario e Referente operativo comunale della Protezione civile di Ballabio, distinguendosi per sollecitudine e assiduità anche in altri ambiti di rilievo sociale, quali la promozione sportiva e l'attenzione verso la disabilità. Per questo suo generoso impegno, lo scorso dicembre, il Comune di Ballabio gli ha attribuito la civica benemerenza alla memoria, nel corso di una affollata e toccante manifestazione.