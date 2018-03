Ballabio si scopre più sicura: nessun furto in sei mesi

Il comune di Ballabio si scopre più sicuro. Di certo, è "Virtuoso": zero furti in sei mesi, un record non indifferente per un paese di oltre quattromila abitanti. Merito del maggior numero di ore di pattugliamento da parte degli agenti di Polizia locale. Comando che adesso vive l'avvicendamento alla sua guida, con la nomina di nuovo responsabile.

Per esigenze di lavoro, infatti, l'attuale responsabile Marco Maggio ha ceduto l'incarico a Matteo Tocchetto, coordinatore del comando di Calolziocorte, comune in cui entrambi prestano servizio.

«Orgoglioso di avere servito il mio paese»

«Come cittadino di Ballabio sono orgoglioso di avere servito il mio paese in un ruolo così importante - spiega Marco Maggio nel suo commiato - Ringrazio il sindaco, i colleghi, l'Amministrazione comunale e i concittadini per il sostegno e la collaborazione ricevuti in questo periodo. La mia decisione di non prorogare eventuali altri incarichi è dovuta a ulteriori progetti lavorativi che svolgerò presso altre Amministrazioni. Sono lieto che di questo impegno ora si faccia carico il collega Matteo Tocchetto (nella foto sotto, ndr), che ho personalmente avuto modo di conoscere e apprezzare in servizio».

«Forniremo il miglior servizio possibile»

Il nuovo responsabile si è presentato con queste parole: «Ringrazio il sindaco e tutta l'Amministrazione comunale di Ballabio - dichiara Tocchetto - per la fiducia accordatami. Con l'aiuto dei colleghi Invernizzi e Combi lavoreremo per fornire il miglior servizio possibile al paese e ai cittadini di Ballabio».

«Tutelata la fascia oraria a rischio»

Nei suoi confronti è arrivato il ringraziamento del sindaco Alessandra Consonni. «Per le riconosciute capacità nel proprio ruolo svolto in una città di quasi 15mila abitanti, dove coordina diversi agenti, non ho dubbi che offrirà a Ballabio un contributo estremamente positivo - ha commentato il primo cittadino - Ringrazio, inoltre, l'assistente Maggio, nostro concittadino, per l'ottimo lavoro svolto in questo periodo e per avere applicato in maniera efficace le linee guida di questa Amministrazione, ovvero la presenza sul territorio, con particolare riguardo alla fascia oraria "a rischio", servizio tra le nostre priorità».

Negli ultimi sei mesi, infatti, non si sono registrati furti a Ballabio, un record senza precedenti. Nell'intero ultimo anno la media complessiva si è abbassata da una decina ai tre attuali, di cui uno in un locale pubblico.