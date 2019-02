Bambina cade a scuola, intervengono i soccorsi

Sono dovuti intervenire i soccorsi nella tarda mattinata di oggi, sabato, alla scuola media di Calco. L'intervento del 118 si è reso necessario per prestare aiuto a una bambina rimasta ferita a seguito di una caduta. L'esatta dinamica dell'incidente, per fortuna non grave, è ancora in fase di accertamento.

Dopo la caduta è stato subito dato l'allarme al 118. Sul posto, nell'istituto secondario di primo grado di via Alessandro Volta, è arrivata un'ambulanza della Croce Bianca di Merate. La piccola, 12 anni, è stata sottoposta alle prime cure e quindi trasportata all'ospedale Mandic di Merate. La giovane alunna ha riportato alcuni traumi apparentemente lievi, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.