Mandello: prende corpo l'ipotesi che il bambino sia caduto in cortile

Si fa sempre più spazio l'ipotesi che il bambino di quattro anni che martedì pomeriggio è caduto a Mandello, picchiando la testa e provocandosi gravi traumi, non sia precipitato da un balcone, come in origine avanzato dai soccorritori e dai vicini di casa.

A provocare il dramma, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti nei colloqui avuti con i familiari e i vicini, sarebbe stata infatti una caduta occorsa nel cortile di casa, mentre il bambino giocava insieme a un coetaneo. Le ferite e i traumi, infatti, sarebbero maggiormente compatibili con questo scenario rispetto a una caduta da un'altezza considerevole (in un primo momento si pensava addirittura dal quarto piano, dove il piccolo risiede con la famiglia).

L'episodio è avvenuto martedì intorno alle 17 in una palazzina di Via Aldo Moro (conosciuta dai mandellesi come "Bellavista"), facendo scattare subito le operazioni di soccorso. Il bambino è stato trasportato dai volontari del Soccorso degli Alpini al campo sportivo, dove l'elicottero lo ha caricato e trasferito al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ospedale in cui è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma rimangono serie.