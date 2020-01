Bimbo di due giorni chiuso nell'auto, intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica nel parcheggio dell'ospedale Manzoni di Lecco, dove un neonato di soli due giorni è rimasto bloccato all'interno dell'auto dei genitori.

L'episodio intorno alle 15.30: la coppia, a causa di un inconveniente alla serratura centralizzata del veicolo, è rimasta infatti chiusa all'esterno. Spaventati, ai due non è rimasto che allertare i Vigili del fuoco, intervenuti in Via dell'Eremo con un mezzo.

I pompieri, dopo diversi tentativi, sono riusciti ad aprire la vettura riconsegnando così il bambino, incolume, alla madre.