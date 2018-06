Bambino di otto anni punto da un tafano, spavento a Oggiono

Grande spavento nel pomeriggio alle piscine di Oggiono. Un bambino di otto anni è stato infatti punto da un insetto ed è subito scattata la chiamata al 112 per la possibile reazione allergica.

Sul posto sono intervenuti i paramedici della Croce San Nicolò di Lecco, che hanno subito soccorso il piccolo. A pungerlo è stato un tafano, insetto la cui puntura può causare dolore persistente e choc allergici.

Per fortuna, in questo caso le condizioni del bambino non sono sembrate preoccupanti. I volontari lo hanno accompagnato in ospedale a Erba con un codice verde.