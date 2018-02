Altro assalto ai bancomat della Brianza: i ladri aggrediscono uno sportello di Cernusco

Altro assalto ai bancomat della Brianza lecchese. Dopo quello del Credito Valtellinese attaccato lo scorso 7 febbraio, i ladri sono tornati in azione e hanno fatto saltare in aria uno sportello della Banca Intesasanpaolo di Cernusco Lombardone, per la precisione in via Spluga.

Poco prima delle due della notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio, i malviventi hanno infatti fatto esplodere e prosciugato i contanti che risiedevano all'interno del bancomat: sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno rilevato il furto e hanno dato il via alle indagini. Importante potrebbe essere il contenuto delle telecamere di sorveglianza che presidiano la zona.