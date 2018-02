I bancomat della Brianza nell'occhio del ciclone: ladri in azione a Osnago nella notte

I malviventi hanno preso di mira ancora una volta un bancomat in Brianza. E' successo nella notte di mercoledì a Osnago, nella Brianza Lecchese, al confine con Ronco Briantino, Usmate Velate e Carnate.

Intorno alle 4 ignoti rapinatori hanno fatto esplodere lo sportello automatico della filiale del Credito Valtellinese in via Tessitura. I malviventi durante il colpo sono riusciti a mettere le mani su un bottino ancora in fase di quantificazione e sono fuggiti via dopo aver provocato ingenti danni anche alle vetrate della filiale, danneggiate nell'esplosione.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della compagnia di Merate che ora hanno avviato le indagini per rintracciare i responsabili. In meno di una settimana in zona sono stati tre gli sportelli automatici assaltati e fatti esplodere. Prima, come riportato da MonzaToday.it, è toccato a Cologno Monzese, poi nella notte di sabato a Caponago, in Brianza dove i rapinatori per agire indisturbati hanno disseminato tutte le strade del circondario con dei chiodi per impedire a chiunque di avvicinarsi a meno di cento metri dalla banca.

Indagini in corso.