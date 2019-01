Barbara, la 13enne scomparsa da venti giorni: «Doveva andare a farsi un tattoo», poi il nulla

Sarebbe uscita di casa per andare a farsi un tatuaggio. E da quel momento è sparita. Sembra essere scomparsa nel nulla Barbara, una ragazzina di tredici anni che da venti giorni ormai non dà più notizie di sé, come riportato da MilanoToday.it.

L'ultima volta che sua mamma e suo padre l'hanno vista è stata mercoledì 9 gennaio scorso. Quel giorno - stando a quanto raccontato da "Chi l'ha visto?", che ha raccolto gli appelli dei genitori - la 13enne è uscita di casa nel pomeriggio per andare a tatuarsi. Più tardi avrebbe visto degli amici e non avrebbe più fatto ritorno a casa. "I familiari - ha sottolineato la trasmissione - sono molto molto preoccupati".

La giovane, alta 1.60 con occhi e capelli castani, al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero e aveva con sé una borsa marrone chiaro. Barbara ha lasciato il suo cellulare a casa, ma avrebbe portato con sé quello di suo padre, che risulta spento.

Ed è ancora formalmente scomparsa anche Elena, la ragazzina di quattordici anni di Pioltello sparita dalla mattina del 14 gennaio. Quella della 14enne, però, non sarebbe una fuga volontaria, tanto che i suoi genitori hanno più volte ricevuto delle telefonate da un uomo misterioso che ha spiegato: «Lei è roba nostra, non la vedete più, scordatevela».