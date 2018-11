Sedicenne cade dal secondo piano: elisoccorsa in codice rosso

Drammatico episodio a Barzanò, in Via Garibaldi 80. I mezzi sanitari sono stati mobilitati nel primo pomeriggio per soccorrere una ragazza di 16 anni che sarebbe caduta da un'altezza considerevole, a quanto pare la finestra di un secondo piano di un edificio.

Da Milano si è alzato in volo l'elicottero che ha raggiunto il luogo dell'incidente e, dopo le prime cure del caso, ha immobilizzato la giovane trasportandola poi all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi: nell'impatto la 16enne ha infatti riportato un serio politrauma.

Nelle drammatiche e ancora poco chiare circostanze sarebbe rimasta leggermente ferita anche una ragazza di 23 anni, soccorsa da un'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo.

Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

(Seguiranno aggiornamenti)