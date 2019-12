Due infortuni sugli sci, necessario l'intervento dei soccorsi ai Piani di Bobbio

Doppio infortunio sugli sci nella giornata di oggi, Santo Stefano, ai Piani di Bobbio con intervento sul posto dei soccorsi. Per fortuna si è trattato di incidenti non gravi e il lavoro del 118 è stato portato avanti in codice verde. In entrambi i casi sono rimaste ferite (con probabili contusioni) due donne.

Il primo episodio si è verificato sulle piste del territorio comunale di Barzio alle ore 11.30: qui i soccorritori hanno prestato aiuto a una quarantenne caduta a terra. Il secondo infortunio sarebbe stato invece il risultato di "uno scontro di gioco" in pista avvenuto nel primo pomeriggio: ad avere la peggio è stata una trentenne, prontamente soccorsa dalla Croce Rossa di Balisio. Entrambe le pazienti sono state trasportate in ospedale a Lecco.