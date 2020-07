Barzio: sessantenne accusa un malore in via Martiri, salvato con il defibrillatore semiautomatico

Intervento dei soccorritori in codice rosso nella mattinata di Barzio. Intorno alle ore 9.30 un uomo di sessantatrè anni si è accasciato al suolo mentre si trovava in via Martiri Patrioti Barziesi, colpito da un improvviso arresto cardiocircolatorio: il malcapitato è stato soccorso dalle persone presenti, che hanno anche utilizzato il defibrillatore collocato in piazza Garibaldi.

Trasferito in codice rosso

La ripresa del circolo sanguigno si è verificata, grazie alla tempestiva messa in azione della macchina dei soccorsi giunti dalla sede della Croce Rossa di Balisio, prima dell arrivo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dove l'uomo è stato trasferito con il codice di massima gravità; si trova ricoverato in prognosi riservata. Preventivamente è stato fatto decollare anche l'elisoccorso di stanza a Villa Guardia (Como).