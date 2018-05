Bellano, dopo l'esplosione del bus una enorme macchia di gasolio nel lago

Una serata intera di lavoro sul lago per arginare l'enorme chiazza di gasolio fuoriuscita dall'autobus in fiamme.

Il tragico incidente che sabato ha traumatizzato Bellano, ed è costato la vita al 65enne brianzolo Germano Figini, ha avuto pericolose ripercussioni anche dal punto di vista ambientale. La prossimità della Provinciale 72 con la riva del lago ha infatti causato uno sversamento di gasolio sul marciapiede dopo l'esplosione del mezzo. In pochi minuti, mentre erano in corso le operazioni di soccorso e spegnimento del rogo, il liquido inquinante è finito in acqua dalle feritoie della strada.

«La macchia, prima quasi inosservabile, verso sera era diventato molto grande - spiega il vicesindaco di Bellano Thomas Denti - Così ci siamo prontamente attivati contattando Arpa Lombardia gli operai della Provincia di Lecco che hanno il compito di circoscrivere lo sversamento utilizzando le boe assorbenti. Grazie all'aiuto dei Vigili del fuoco, già presenti sul luogo dell'incidente, si è riusciti a delimitare la chiazza oleosa».

Gli amministratori di Bellano, in testa il sindaco Antonio Rusconi, sono tornati domenica mattina per un sopralluogo. «Grazie alle boe posizionate la sera prima, il gasolio è stato completamente assorbito e la situazione si è normalizzata nel volgere di poche ore» concluce Denti.

Per fortuna, grazie al celere intervento di istituzioni, Vigili del fuoco e operai, è stato possibile evitare anche il danno ecologico a seguito di un episodio tragico, purtroppo costato la vita a una persona.