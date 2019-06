Bellano. Accusa malore: uomo trasferito in ospedale con l'elicottero

Chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) poco prima di mezzogiorno, arrivata dalla zona impervia soprastante Bellano. Un uomo di 55 anni, stando a quanto raccolto fino a questo momento, avrebbe accusato un malore: dalla base di Villa Guardia (Como) si è alzato in volo l'elicottero del soccorso, che ha portato in zona i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino di Dervio.

Trasferito in ospedale

L'uomo, soccorso in codice rosso, è stato recuperato e trasferito presso l'ospedale, dov'è stato accettato in codice verde. Impossibile, per i volontari del Soccorso Bellanese, raggiungere la zona con l'ambulanza; inviata sul posto, ma incorsa nei medesimi problemi di trasferimento, anche l'autoinfermieristica.