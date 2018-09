Si sente male sul lungolago di Bellano: donna trasferita in ospedale

Intervento a sirene spiegate dell'ambulanza del Soccorso Bellanese per salvare la vita di una 34enne, che ha accusato un malore di natura cardiaca mentre si trovava, poco prima delle 17.30, in via Tommaso Grossi a Bellano.

Chiamati a intervenire, i volontari del presidio bellanese, supportati dal personale inviato in loco tramite un'autoinfermieristica, hanno effettuato le necessarie operazioni di primo soccorso sulla donna che, stabilizzata, è stata trasferita con il codice di massima urgenza all'ospedale "Manzoni" di Lecco.