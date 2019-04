Paura in centro a Bellano: investito un ciclista, poi un pedone

Paura a Bellano, nel pomeriggio di oggi, vigilia di Pasqua, per due investimenti che hanno riguardato due uomini, uno a piedi e uno in sella alla bicicletta.

Il primo episodio intorno alle 15.30 lungo la SP72 in centro paese, non lontano dal Municipio: un 55enne è stato urtato da un mezzo ed è caduto, rimediando un trauma cranico cosciente e un sospetto politrauma. Gli uomini del Soccorso Bellanese, inizialmente allertati in codice rosso, lo hanno accompagnato all'ospedale di Lecco in giallo.

Poco più tardi, non molto lontano e sempre lungo la centrale Via Vittorio Veneto, a essere investito è stato un pedone di 78 anni. Per lui è giunta l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, mentre poco più tardi si è alzato in volo l'elicottero dal Sant'Anna di Como che lo ha trasportato all'ospedale di Gravedona. L'anziano ha rimediato traumi giudicati non rilevanti. Sugli episodi indagano le forze dell'ordine.