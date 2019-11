Lite condominiale: aggredisce donna e la manda in ospedale

Furiosa lite tra condomini sfocia in violenza e finisce nel sangue. È accaduto questa mattina a Bellano, in via Denti.

Un uomo di 57 anni e una donna di 65 sono stati protagonisti di un litigio decisamente sopra le righe. Dopo la discussione, l'uomo ha aggredito l'anziana colpendola ripetutamente al volto, tanto da rendere necessario l'intervento del Soccorso Bellanese (contemporaneamente impegnato a Esino per un grave malore), giunto sul posto con due ambulanze più un'automedica.

In Via Denti si sono precipitati anche i Carabineri della locale stazione di Bellano, che hanno portato l'uomo in caserma e stanno vagliando la sua posizione. La donna è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco, in prognosi riservata. Dalle prime informazioni raccolte, dopo il litigio il 57enne avrebbe accusato un lieve malore.