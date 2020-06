Addio a don Franco Resinelli: lutto a Bellano e a Laorca

Lutto a Bellano per la scomparsa di don Franco Resinelli, nato a Laorca 92 anni fa, per lungo tempo alla guida della parrocchia dei Santi Nazaro e Celso ma ancora prima, nel corso della sua lunga attività pastorale, a Pagnano di Merate e a Lecco, con incarichi alla Basilica di San Nicolò e nelle Acli.

Così gli amministratori di Bellano hanno ricordato la sua figura. «Vogliamo esprimere il nostro cordoglio profondo per la dipartita del caro don Franco, tornato a Dio questa notte (tra martedì e mercoledì, ndr). Pilastro della nostra comunità parrocchiale, con la sua testimonianza attiva ha continuato e concluso la sua missione sacerdotale in mezzo a noi, arricchendoci con le sue numerose esperienze di vita vissuta tra i carcerati, gli operai, gli ultimi. "Sia che viviamo sia che moriamo siamo del Signore (San Paolo)": in questa semplice frase c'è tutto il significato di una vita consacrata, anche quella di Don Franco che ha accettato di concludere tra noi la sua missione sacerdotale. A lui, a nome dell'Amministrazione comunale e della comunità Bellanese la profonda gratitudine per il suo operato».

A Don Emilio, a Don Alessandro, alla comunità sacerdotale di Bellano e a tutti i suoi famigliari sono andate le più sincere condoglianze del Comune. Il funerale si svolgerà nel pomeriggio di venerdì alla parrocchiale di Bellano.