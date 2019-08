Bellano. Addio a Mario Gianola, colonna del Corpo musicale

Il Corpo Musicale Bellanese piange una delle sue colonne portanti. Mario Gianola, 73 anni, imprenditore bellanese ormai in pensione, se n'è domenica 18 agosto, lasciando un grande vuoto fra i suoi cari e fra le persone che lo hanno conosciuto e stimato.

Membro attivo dell'Associazione Marinai d'Italia e per anni anche del Gruppo Escursionisti Bellanesi, ha dedicato però la maggior parte del suo tempo libero al Corpo Musicale, con grande impegno e dedizione.

Nato in una famiglia di musicisti, Gianola è entrato a far parte del sodalizio da giovanissimo come musicante e, crescendo, è stato per tantissimi anni membro del consiglio direttivo, ricoprendo le più svariate cariche, da semplice consigliere a vicemaestro, a vicepresidente e anche presidente dell'Associazione, dal 2009, per alcuni anni.