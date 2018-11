Provinciale 72: new-jersey in arrivo, strada verso la riapertura

Novità importanti per la viabilità sulla Strada Provinciale numero 72, che collega Abbadia Lariana all'Alto Lago. Il tratto di Bellano è attualmente chiuso per permettere le operazioni di disgaggio nella zona interessata dal recente smottamento di cinquanta metri cubi di portata. Nella giornata di sabato verranno posizionati dei new jersey che permetteranno di ripristinare quantomeno il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico.

«Estrema pericolosità della situazione»

«La ditta incaricata ha lavorato tutta settimana per pulire il versante e disgaggiare oltre 50mc di sassi e massi pericolanti. Il maltempo ha ovviamente rallentato le operazioni - spiega l'Amministrazione Comunale -. Alla luce dell’intervento si può capire l’estrema pericolosità della situazione in atto, e ringraziamo per la professionalità sia il geologo che la ditta intervenuti. Oggi verranno posizionati dei New Jersey per poter istituire il senso unico alternato con impianto semaforico, e opportune barriere per mettere in sicurezza il tratto di strada. Sarà poi cura del dirigente provinciale provvedere a revocare l’ordinanza di chiusura e procedere alla riapertura della strada».

Nel corso della giornata saranno forniti ulteriori aggiornamenti in tal senso.

Gallery