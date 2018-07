Belledo si ritrova con suor Lorella e raccoglie fondi per la sua missione

Una settantina di persone ha preso parte, domenica sera, alla consueta cena di beneficienza organizzata per suor Lorella Figini, sessantenne che dal 1992 è in missione in Angola per aiutare le popolazione africana. Consueta, come detto in apertura, perchè la belledense è solita tornare nel quartiere in cui è nata nel 1958 per ritrovare vecchi amici e amiche, ma anche per raccogliere fondi da destinare alla sua missione africana.

Come ciclicamente, generalmente ogni due anni, accade, la donna, facente parte dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, si è radunata con le vecchie conoscenze presso la Trattoria Americo di via Tonio da Belledo, dove ha aggiornato sulle condizioni di vita della terra in cui vive, che sta conoscendo una nuova fase di crisi dopo la crescita, seppur lenta, degli anni passati. Motivo per cui resta impellente la necessità di affidarsi anche a donazioni per proseguire con lo svolgimento del lavoro, che richiede un impegno profondo e costante.

Gallery