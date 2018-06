Benzina su porte, a fuoco l'ingresso di tre appartamenti

Paura in Via Paolo Pio Perazzo a Lecco per un incendio che, intorno alle 10, ha interessato gli ingressi di tre abitazioni allo stesso piano di una palazzina.

Immediata la chiamata ai Vigili del fuoco del comando di Lecco, intervenuti sul posto con un mezzo e un'autoscala. Ad accorgersi del rogo, a causa del fumo che fuoriusciva in maniera evidente dagli appartamenti, sono stati alcuni residenti. I pompieri sono riusciti a entrare nei locali interessati forzando le tapparelle, domando il rogo in pochi minuti.

Dalle prime informazioni raccolte, pare che sulle porte d'ingresso - in tutto tre - fosse stata versata della benzina o comunque un liquido infiammabile che avrebbe dato il via all'incendio. Le taniche sarebbero state ritrovate sullo stesso pianerottolo. Estremamente probabile dunque, anche se non ancora confermata, la matrice dolosa. Le indagini sull'accaduto sono affidate agli investigatori della Questura di Lecco.

