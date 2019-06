Berbenno, spara alla compagna e poi rapisce la figlia: arrestato

Nel corso della mattinata giovedì 27, i Carabinieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo, emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Sondrio, dott. Stefano Latorre, per i reati di tentato omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.

Nella tarda serata di ieri è giunta una chiamata alla centrale operativa del Comando Carabinieri della Valtellina con la quale è stata segnalata una lite in famiglia all'interno di una frazione montuosa del comune di Berbenno in Valtellina. Prontamente una pattuglia è stata inviata sul posto: qui è stata verificata la violenza commessa ai danni di una donna, colpita da due proiettili sparati dal compagno convivente.

L’uomo, in quel momento, non era presente e all’appello mancava anche la figlia della coppia, una bimba di un anno e mezzo; sparita anche l’arma con cui era stato causato il ferimento. Subito sono scattate le ricerche dei militari, supportati dai familiari, evidentemente preoccupati. Per lungo tempo è stato ricercato un uomo armato, che ha già sparato alla compagna e che ha con sé la figlia molto piccola. Durante le operazioni sono stati passati al setaccio tutti luoghi dove avrebbe potuto trovare rifugio l'uomo, fino a giungere in una località di montagna dove sono presenti due baite di famiglia. Nascosto in una di queste è stato rinvenuto l’uomo, armato, con sua figlia, chiuso all’interno dell'abitazione. I militari hanno cercato di farlo uscire e, dopo una ventina, di minuti il padre, presente sul posto con i carabinieri, e i militari lo hanno convinto ad arrendersi e a consegnarsi.

L’uomo è stato fermato, mentre la bambina, dopo essere stata fatta visitare dai sanitari dell’ospedale di Sondrio, è stata affidata ad una parente. La donna, al momento non in pericolo di vita, è ancora ricoverata presso il citato nosocomio.