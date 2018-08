Cade dalla bici in Biandino: giovane si procura un trauma cranico

Sono serie le condizioni di un ragazzo di soli 16 anni, caduto mentre stava percorrendo in mountain bike il tratto di strada che taglia la Valbiandino, all'altezza dell'agriturismo "La Baita". Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è stato sbalzato a terra: chiamati ad intervenire da una chiamata al 112, i soccorsi inviata dalla Centrale Operativo dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) sono arrivati a bordo di un mezzo su cui sono stati caricati i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione valsassinese di Premana. Il ragazzo, all'arrivo dei soccorritori, si è presentato cosciente e vigile. Allertati anche i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Stabilizzato sul posto, il malcapitato è stato trasferito in ospedale in codice giallo: la diagnosi parla di un trauma cranico e di policontusioni in varie parti del corpo.