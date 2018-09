Guasto ai binari ad Arcore: un'ora di ritardo sul Lecco-Carnate-Milano

Un'ora di ritardo per un guasto ai binari avvenuto alla stazione di Arcore. In un attimo il viaggio dei pendolari della tratta Lecco-Carnate-Milano è diventata l'ennesima odissea: "Possibili ritardi fino a circa 60 minuti, limitazioni e variazioni per un guasto ai binari di competenza RFI tra le stazioni di Carnate Usmate e di Arcore", si legge sul sito di Trenord.

Varie, sui social network le lamentele e le richieste di chiarimenti indirizzate all'azienda che gestisce il trasporto ferroviario nel Nord Italia: il treno 2579 (Lecco 20:01 - Milano Centrale 20:40) è stato il più penalizzato, accumulando cinquantatrè minuti di ritardo. Non solo: ha effettuato tutte le fermate da Lecco a Milano.