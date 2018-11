Black-out in viale Turati: popolazione al buio per lungo tempo

Lungo black-out in parte del viale Turati, a Lecco, dove una buona fetta di popolazione è rimasta al buio a causa di un black-out elettrico. A partire dalla ore 17 circa, tutta la zona compresa tra l'incrocio con via Capodistria e la Chiesa dei Frati Cappuccini, infatti, non ha potuto usufruire dell'energia elettrica, la cui erogazione è gestita da Consip ENEL Sole.

Disagi anche per gli esercenti

Vari i disagi per residenti ed esercizi commerciali: alcuni di essi hanno dovuto chiudere o hanno deciso di posticipare il consueto orario di apertura al pubblico.