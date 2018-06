Salta ancora l'illuminazione sul lungolago: "Cadorna" al buio

A poco più di un mese da quello registrato sul Lungo Lario 4 Novembre, un altro blackout si è verificato sull'adiacente Lungo Lario Cadorna: dalla serata di lunedì 5 quel tratto della passeggiata è, infatti, completamente al buio, come segnalatoci da alcuni residenti e passanti nella zona.

La questione, oltre che del comune di Lecco, è di competenza di Consip ENEL Sole, gestore convenzionato che in queste settimane sta lavorando proprio sugli impianti in alcune zone della città. Come fatto notare nel precedente caso, residenti e passanti nella zona non possono usufruire appieno della passeggiata, già resa insidiosa dalla presenza delle buche e delle radici degli alberi esposte, che rendono alquanto dissestato il fondo composto dai piccoli cubi di porfido.

