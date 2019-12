Bloccati tra la Val Biandino e l'Alpe Paglio: escursionisti recuperati in notturna

Giornata impegnativa sabato per il Soccorsi alpino. Poco prima delle 17 la centrale operativa ha ricevuto una chiamata per due escursionisti - di 44 e 52 anni - bloccati in un canale molto impervio tra la Val Biandino e l'Alpe Paglio: avevano perso il sentiero e si sono ritrovati in un punto molto pericoloso, non potendo più proseguire o tornare indietro.

Per fortuna i due sono comunque riusciti a comunicare la loro posizione esatta e a dare indicazioni importanti ai tecnici del Soccorso Alpino, tra cui le coordinate geografiche GPS. Valutata la situazione, è intervenuto l'elicottero di Como, abilitato per il volo notturno.

Circa 15 tecnici si sono preparati a partire in piazzola, nella sede della Comunità Montana. Grazie a una manovra molto tecnica e impegnativa da parte di tutta l'équipe dell'elisoccorso di Como è stato possibile recuperare i due escursionisti in breve tempo, un uomo e una donna che presentavano un principio di ipotermia. Le due persone soccorse sono infine state accompagnate all'ospedale di Villa Guardia. All'intervento hanno partecipato anche i Vigili del fuoco di Lecco.