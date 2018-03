Due boati fortissimi avvertiti in mezza Lombardia, ignote le cause

Due boati fortissimi hanno scosso la mattinata. Non soltanto nel Lecchese, ma in mezza Lombardia. Poco dopo le 11.15 la terra ha letteralmente tremato, soprattutto in Brianza. Due deflagrazioni improvvise, simili a esplosioni di una potenza inaudita. Subito la gente è uscita per strada, lasciando uffici e abitazioni. Porte e finestre hanno letteralmente tremato.

Sui social network la domanda "cosa è successo, avete sentito anche voi?" è diventata presto virale, con centinaia di post tutti sullo stesso argomento. In Brianza sono arrivate anche notizie di scuole evacuate per sicurezza. La preoccupazione, naturalmente, si è diffusa in poco tempo.

Negli ultimi minuti si è fatta largo l'ipotesi che possa essersi trattato di due caccia che avrebbero superato il muro del suono a bassa quota, causando rumori simili a due deflagrazioni fortissime, in grado di essere udite in zone molto vaste.

Al momento non è possibile dire con esattezza le cause dei due boati. Seguiranno aggiornamenti.