Elisoccorso al lavoro in montagna: escursionisti e sciatori colpiti da malore

Intenso pomeriggio di lavoro per l'elisoccorso comasco, inviato ai Piani di Bobbio e ai Piani di Artavaggio per prestare soccorso a sciatori ed escursionisti. I mezzi aerei dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) sono entrati in azione dopo la chiamata al numero unico per le emergenze civiche (112, ndr).

Intorno a mezzogiorno l'elicottero ha trasportato i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino nei pressi del Rifugio Nicola (Artavaggio, ndr): un escursionista di 79 anni ha infatti accusato un malore mentre stava percorrendo il sentiero innevato che si trova sopra il comune valsassinese di Moggio. Una volta andato a buon fine l'intervento di primo soccorso, l'uomo è stato portato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Poco dopo le ore 13 l'elicottero è invece intervenuto presso le piste da sci installate ai Piani di Bobbio: un uomo di 67 anni, sempre colto da malore, è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo. Serie, ma a quanto pare non gravi, le sue condizioni: il malcapitato è stato accettato in codice giallo presso il nosocomio bergamasco.