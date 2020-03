Piani di Bobbio: malore per un cinquantasettenne, soccorsi al lavoro in codice rosso

Intervento di primo soccorso, nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, ai Piani di Bobbio. Gli uomini del Soccorso Alpino - Stazione Valsassina hanno tratto in salvo, grazie alla collaborazione dei volontari del Soccorso Introbiese e di un'automedica, un uomo di cinquantasette anni: colpito da arresto cardiaco, il malcapitato è stato rianimato sul posto e trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per le necessarie cure del caso.