Malori e cadute: triplo intervento dei soccorritori in Valsassina

Triplo intervento dei soccorsi, nella giornata di giovedì 27 febbraio, in Valsassina. Già intorno alle 10 di questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione Valsassina e Valvarrone ha prestato soccorso a un settantenne nella zona del Santuario della Regina dei Monti e delle Funivie, nel cuore dei Piani di Bobbio; il 70enne, però, dopo aver lanciato la richiesta ha fatto seguire la revoca. Nell'intervento era stata coinvolta anche la sezione della Croce Rossa con sede ai Piani di Balisio.

Triplo intervento ai Piani di Bobbio

Alle ore 11, invece, Soccorso Alpino e Croce Rosso sono intervenuti a valle della funivia per vagliare le condizioni di un diciassettenne che si è procurato un trauma alla spalla di lieve entit; dopo l'intervento di primo soccorso il giovane è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Lecco. Alle 14, infine, le squadre dei volontari di Lecco Soccorso sono state chiamate a monte dell'impianto per una caduta avvenuta sulle piste che ha visto coinvolto, anche in questo caso, un diciassettenne.