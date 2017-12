Gli va di traverso un boccone durante il pranzo di Natale: morto un 40enne

E' finito in tragedia il tradizionale pranzo di Natale per una famiglia riunitasi a Verderio Superiore. Lorenzo R., 40 anni, è infatti morto soffocato a causa di un boccone andatogli di traverso durante i festeggiamenti per la Natività; inutili, purtroppo, l'intervento di primo soccorso allertato dai famigliari della vittima con una chiamata al numero unico per le emergenze (112, ndr).

Sul posto si sono portate un'automedica e un'ambulanza; il pm dovrebbe disporre l'autopsia sul corpo dell'uomo brianzolo, questo per chiarire con esattezza il momento del suo decesso.