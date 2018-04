Valmadrera: allarme bocconi avvelenati, già ucciso un cane

E' allarme a Valmadrera per alcuni bocconi avvelenati abbandonati da ignoti in via Salvo d'Acquisto, strada che incrocia via San Martino e il cimitero monumentale. L'annuncio diffuso sui social network ha alzato il livello d'allerta in città: almeno due cani sono stati intossicati dal cibo contaminato e uno di essi è anche deceduto.

Sulla vicenda indaga la polizia locale di Valmadrera, capitanata dal Comandante Francese, allertata dai proprietari dei quattro zampe rimasti coinvolti nella brutta vicenda.