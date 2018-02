Cade mentre va verso la "Bogani": elisoccorso escursionista

E' stato elisoccorso e trasferito all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo l'escursionista caduto sul sentiero che conduce verso il Rifugio "Bogani", posto sul versante nordovest della Grigna Settentrionale (Grignone).

L'uomo si è procurato un trauma facciale che ha reso necessaria la chiamata al numero unico per le emergenze (112): dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stato inviato un elicottero, alzatosi in volo da Bergamo e giunto in zona intorno alle 11 di sabato mattina. Terminate le operazioni di primo soccorso, l'uomo è stato trasferito in codice giallo al nosocomio bergamasco.