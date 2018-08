Bomba d'acqua sul Lecchese, allagamenti in tutto il territorio

Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta sul territorio lecchese nella serata di oggi, mercoledì. Tra le 18.30 e le 20 un violento temporale con forti precipitazioni ha prodotto numerosi danni nel capoluogo e nei paesi dell'hinterland.

Il centralino dei Vigili del fuoco del comando provinciale sono stati letteralmente presi d'assalto a causa di emergenze dovute ad allagamenti di strade, abitazioni, scantinati. Al momento in cui scriviamo, poco dopo le 20.30, risultano ancora in corso una ventina di interventi fra Lecco e i comuni limitrofi.

Danni prodotti dalla bomba d'acqua sono segnalati anche in Brianza e sull'Altolago. Nelle scorse ore era stata lanciata da Arpa Lombardia l'allerta per possibili temporali di calore prodotti dall'alto tasso di umidità, cosa che si è verificata in maniera puntuale. Domani, purtroppo, si farà la conta dei danni, presumibilmente ingenti nel settore dell'agricoltura.