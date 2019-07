Scoppia serbatoio di Gpl a Gravedona: morto un lecchese

E' lecchese la persona morta a Gravedona ed Uniti nella mattina dell'11 luglio a causa dello scoppio di un serbatoio di Gpl, tragico avvenimento riportato da QuiComo.it; un'altra persona è rimasta gravemente ferita. La tragedia è avvenuta in località Brienzo, su un terreno privato e ha coinvolto Mauro Pigazzini, classe 1966, residente con la famiglia a Garlate. Sul posto si sono portati immeditamente i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e i mezzi di soccorso del 118. Ancora pochi i dettagli sul tragico fatto.

Secondo le primissime informazioni, erano in corso le operazioni di rifornimento del serbatoio quando, per cause in corso di accertamento, la cisterna è saltata in aria, portando con sè l'uomo che ha perso la vita. Un altro uomo è rimasto ferito ed è stato portato in gravi condizioni in ospedale.