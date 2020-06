Boom di turisti sui sentieri, l'impegno della Forestale per il rispetto delle regole

L’arrivo del caldo e il termine delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno spinto, come normale e prevedibile, i cittadini fuori dalle proprie abitazioni. Quest'estate però, con gli spostamenti limitati causa Covid a favore di vacanze mordi e fuggi, molte più persone da tutta la Lombardia si sono riversate sui sentieri montani lecchesi e sul lago.

Il personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Lecco fa sapere di essersi impegnato in attività di sorveglianza al fine di garantire una fruizione sicura della sentieristica. L’impegno dei Carabinieri Forestali si concentra non solo sulla verifica del rispetto delle regole "anti Covid-19" e delle leggi ambientali, ma anche sulla "risposta al cittadino", rappresentando un punto di riferimento nei luoghi più lontani dal centro città. Non solo sanzioni dunque, ma anche prevenzione e presenza.