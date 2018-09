Colpo di scena! Borgotti non è più il Comandante della Polizia Locale di Lecco

Proseguirà solamente a Bovisio Basciago la carriera lavorativa di Paolo Borgotti, nominato a marzo Comandante della Polizia Locale di Lecco dopo il pensionamento di Franco Morizio. A Borgotti, che si è diviso tra le due località in questi mesi, è stato revocato il nulla osta che gli consentiva di lavorare sui due fronti; in futuro, inoltre, avrebbe dovuto assumere il comando a tempo pieno nel Lecchese.

«Il Comandante della Polizia Locale di Lecco, Dr. Paolo Borgotti, non ricoprirà più il proprio ruolo nella nostra Città - commenta il sindaco di Lecco Virginio Brivio -. Una circostanza che ci rammarica e che fa seguito ad una legittima e comprensibile decisione, seppur imprevedibile e quanto meno tardiva dell’attuale Ente datore di lavoro del Dr. Borgotti, che ha portato alla revoca del nulla osta necessario affinché il Comandante potesse essere incardinato definitivamente e a tempo indeterminato nei ruoli del personale del Comune di Lecco».

La polizia di Lecco verrà commissariata pro tempore: «Al Dr. Borgotti va il nostro più sentito e sincero ringraziamento per quanto fatto in questi mesi dove ha avuto modo di farsi apprezzare sia per il servizio prestato che per il clima e le modalità assicurate tanto nel Corpo di Polizia Locale quanto nel rapporto con le altre Istituzioni pubbliche. Nel salutarlo, preciso altresì che questa Amministrazione si è già attivata per assicurare e garantire la presenza di un’idonea figura che ricopra temporaneamente il ruolo in questione nelle prossime settimane, nelle more dell’attivazione e conclusione delle procedure concorsuali necessarie all’individuazione del nuovo Comandante della Polizia Locale della nostra Città».