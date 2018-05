Bosco della droga a Civate, il Codacons al Comune: «Blitz continui e presidio 24 ore su 24»

Un vero e proprio centro di smistamento di sostanze stupefacenti: cocaina, eroina e droghe sintetiche.

Il "Boschetto della droga" a Civate, a poche centinaia di metri dalla stazione, fa discutere, dopo il servizio proposto dalla popolare trasmissione "Striscia la notizia" nel quale un inviato si è recato sul posto in incognito riprendendo tutti i vari movimenti.

Il Codacons interviene ora sulla situazione, chiedendo all'Amministrazione comunale di Civate di prendere provvedimenti per arginare l'inquietante fenomeno.

« Un servizio di "Striscia la notizia" mette in luce l’ingente traffico di sostanza stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria del Comune di Civate - scrive l'associazione dei consumatori in una nota ufficiale - Emerge chiaramente un problema di fondo, ovvero che i blitz e le operazioni di Polizia messe in atto nell'anno precedente non hanno sortito alcun effetto risolutivo. Codacons intima al Comune di Civate di intervenire in modo più efficace per sterminare il problema alla radice. Controlli 24 ore su 24 e continui blitz sarebbero quantomeno l'inizio delle azioni per risolvere la questione ormai conosciuta da tutti e sradicare una volta per tutte il "commercio della morte"».