Divieto alcool in centro, il sindaco Brivio: «Va nutrita la convivenza con la civiltà»

Il sindaco di Lecco, Virginio Brivio, è tornato sulla vicenda relativa alla proposta effettuata dal Questore di Lecco Filippo Guglielimino, che poco tempo fa ha fatto presente di aver chiesto all'Amministrazione comunale di poter valutare l'ipotesi di vietare la vendita degli alcolici nel centro di Lecco a partire dall'una di notte. Questo per prevenire il fenomeno degli schiamazzi e delle risse che, ultimamente troppo spesso, stanno agitando i residenti e coloro che frequentano il "salotto buono" della città.

Così il sindaco Brivio:

Potrebbe sembrare una questione marginale all’interno dell’ampia sfera delle priorità pubbliche. Ma la convivenza della città si nutre di comportamenti individuali e collettivi che hanno il segno della civiltà e della sicurezza. Spendo qualche riga per segnalare che l’Amministrazione è impegnata a monitorare episodi che si vanno consumando nei parcheggi e nei dintorni di bar e locali del centro e dei quartieri.

I residenti inviano proteste documentate e firmate nelle quali manifestano preoccupazione e insofferenza per atti più o meno insolenti, suoni e rumori oltre il lecito. Credo che la questione non si risolva abbassando i decibel, ma affrontandola nel suo insieme, provando a conciliare il divertimento e la libera espressione dei nostri giovani con le legittime attese della comunità. Su questo tema val la pena ricordare che l’azione del Comune e della Polizia locale si intreccia con quella degli altri Corpi di Polizia dello Stato.

Un terreno che trova forme efficaci di collaborazione, ma che talvolta risulta scivoloso per via delle “competenze”. Va da sé che anche le associazioni di categoria, i commercianti su tutti, sono chiamati a giocare un ruolo centrale, anche perché hanno il polso della situazione e potere di intervento, o almeno di sensibilizzazione, sui loro iscritti. Questa nota potrebbe suonare stonata, non calata nella stagione giusta, ma l’esperienza mi suggerisce che sono questi i mesi nei quali ci si deve attrezzare per contenere, arginare e meglio governare il fenomeno che scoppia con l’estate.