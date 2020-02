Brivio, giovane arrestato dai carabinieri per spaccio

D.A., classe 1990, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina e quasi 2.000 euro in contanti frutto dell'attività illecita. Ieri il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la sua scarcerazione con il divieto di dimora in provincia di Lecco