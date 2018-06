Malore sul lavoro e arresto cardiaco in ambulanza: grave 42enne

È in gravi condizioni il lavoratore 42enne vittima questa mattina di un malore. È accaduto poco dopo le 11 a Brivio, in Via delle Industrie 2, all'interno di un capannone edile.

L'uomo è stato colto un attacco cardiaco e subito è scattata la richiesta di aiuto al 112. Sul posto è intervenuta l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte con l'automedica dell'Aat Lecco, mentre la centrale operativa di Areu ha inviato l'elicottero da Bergamo.

Le condizioni dello sfortunato lavoratore, che in un primo momento non parevano critiche, si sono improvvisamente aggravate sull'ambulanza, dove il 42enne è andato in arresto cardiaco. I paramedici hanno tempestivamente iniziato la procedura di emergenza con il defibrillatore. All'arrivo dell'elisoccorso, di stazione al Papa Giovanni XXIII, l'operaio è stato collegato al massaggiatore automatico e trattato con le cure farmacologiche del caso. Una volta ripresosi, è stato trasportato in volo all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso.