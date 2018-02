Osnago: brucia libri del circolo Arci in stazione, denunciato minorenne

Minorenne incendia libri e viene deferito a piede libero. È accaduto a Osnago, nei pressi della stazione ferroviaria. Il ragazzo, di origine marocchina, è residente in provincia di Monza ed era già stato denunciato per fatti analoghi nello scorso mese di dicembre.

A sorprenderlo, i Carabinieri della Compagnia di Merate durante servizi di controllo del territorio. L'episodio è avvenuto alle 5 di domenica. Il minore, in quel momento da solo, stava aspettando il primo treno utile per rientrare nella propria abitazione, accanto al fuoco in cui bruciavano alcuni libri messi a disposizione dal Circolo Arci La Loco di Osnago. Alle domande dei militari, avrebbe giustificato il gesto sostenendo di volersi riscaldare.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato alla Procura della Repubblica di Milano.