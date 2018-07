Spara, ferisce un uomo e scappa: è caccia a un 29enne

Un giovane è stato ferito la notte scorsa, tra domenica e lunedì, da un colpo d'arma da fuoco a Brugherio, in provincia di Monza-Brianza.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per via di una ferita all'addome e le sue condizioni sono gravi. L'episodio ha visto vittima un moldavo di 36 anni raggiunto da un colpo d'arma da fuoco esploso da un parente albanese di 29 anni con precedenti penali.

Il ferimento è accaduto in un'abitazione di via Cavour a Brugherio al termine di un litigio al quale hanno assistito le mogli dei due uomini. L'albanese è quindi fuggito a bordo di un'Alfa Romeo e i carabinieri del Nucleo investigativo di Monza lo stanno cercando in Brianza e nei territori confinanti.