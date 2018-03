Buche e "trappole" lungo le strade di Lecco, piove sul bagnato

«Ci risiamo. Dopo la neve e la pioggia, le buche nelle strade della città abbondano!»

È soltanto uno dei vari messaggi che la redazione ha ricevuto questa mattina, e in parte anche nei giorni scorsi, da lettori che lamentano la pessima condizione del manto stradale lungo le vie cittadine.

La pioggia caduta copiosa nelle ultime 24 ore, come da tempo non accadeva, non ha fatto altro che accentuare i problemi già manifestatisi nelle ultime settimane. Molte vie di Lecco si presentano in uno stato estremamente precario, con buche profonde nell'asfalto che possono creare più di un grattacapo, quando non veri e propri danni, agli automobilisti e ai loro veicoli.

È il caso di viale Montegrappa, come testimoniano le foto della nostra gallery realizzata con la segnalazioni dei lettori, ma anche di Via Caduti Lecchesi a Fossoli, e ancora di Corso Carlo Alberto. Buche seminascoste, dalle pozzanghere d'acqua e dalla scarsa visibilità, rischiano di diventare vere e proprie trappole. Invitiamo i nostri lettori a inviarci ulteriori testimonianze dell'asfalto "gruviera".